В понедельник был обновлен годовой максимум по индексу РТС, а также исторический максимум по индексу МосБиржи. Основной вклад в подъем по российским фондовым индексам внес Газпром (GAZP), акции которого подорожали на 9.5% - трейдеры восприимчивы к любому поводу для покупок бумаг газового концерна, на этот раз таким поводом стали слухи (не получившие официального подтверждения) о возможных изменениях в составе топ-менеджмента. Вслед за Газпромом спрос распространяется и на другие высоколиквидные бумаги. Так, Аэрофлот (AFLT) подорожал на 3.2%, Магнит (MGNT) – на 3.0%, Сбербанк (SBER) –на 2.9%, Полюс (PLZL) – на 1.4%, Роснефть (ROSN) и АФК Система (AFKS) – на 1.4%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОР (OBUV) подорожали на 4.0%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 3.3%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 2.8%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в умеренном плюсе, по азиатским продолжается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно сохранение спроса – глобальные инвесторы, судя по динамике фондового индекса MSCI EM, уже считают продажи на развивающихся рынках избыточными. Вместе с тем, фактор «торговых войн» остается сдерживающим для «спроса на риск», оставляя в силе сомнения в устойчивости роста на мировых рынках акций. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.