Российский рынок демонстрирует отложенную реакцию на негатив

После попыток роста на старте сессии российские индексы перешли к

консолидации, а завершили торги уже на отрицательной территории,

несмотря на существенное улучшение внешнего фона, где по итогам

американской сессии индексы продемонстрировали самое мощное ралли за последние пять месяцев. Европейские площадки тоже неплохи прибавили в весе после того, как на встрече с бизнес-лидерами Трамп пообещал Мэй хорошую торговую сделку. По итогам торгов индекс МосБиржи и РТС просели на 0,87% и 0,58% - до 2706,29 и 1307,55 соответственно.

Судя по вчерашней динамике отечественного рынка, игроки исчерпали

внутренний оптимизм и частично отыграли недавний негатив, а просадка оказалась умеренной благодаря угасанию бегства от рисков. Причем фиксация прибыли состоялась несмотря на коррективные попытки на рынке нефти, где к закрытию наших площадок Brent торговалась с повышением, а позже ушла во флэт.

После того, как в начале недели представитель ФРС дж. Буллард открыто намекнул на скорое смягчение политики, глава Центробанка США Пауэлл подтвердил голубиный настрой регулятора, дав понять, что банк готов реагировать на риски, исходящие со стороны торговых войн. Это порадовало инвесторов, которые ринулись скупать высокодоходные активы.

Улучшению настроений также способствовали заявления мексиканского

президента, который ожидает заключения соглашения с Вашингтоном по вопросам миграции до введения Трампом тарифов. Оптимизма инвесторам добавил Китай, который выразил готовность к диалогу с США для разрешения противоречий.

Учитывая все перечисленные выше факторы, можно предположить, что сегодня российский рынок способен вернуться к росту, однако поскольку ранее он демонстрировал устойчивость на негативном внешнем фоне, улучшения могут ограничиться консолидацией с умеренными попытками подъема, тем более что на краткосрочных графиках появились признаки перекупленности после неоднократного обновления исторических максимумов индексом МосБиржи.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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