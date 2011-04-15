Во вторник неопределенная динамика цен на нефть и влияние рисков, связанных с «торговыми войнами», на глобальную экономику заставили трейдеров зафиксировать часть прибыли по отдельным голубым фишкам. В итоге Газпром (GAZP) подешевел на 2.3%, Новатэк (NVTK) – на 1.9%, Сбербанк (SBER) и Лукойл (LKOH) – на 1.6%. Тем временем в плюсе закрылись МосБиржа (MOEX, +1.4%), Алроса (ALRS, +1.3%), Татнефть (TATN, +0.9%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам, во вторник спрос был сосредоточен в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 7.4%, ТГК-2 (TGKB) – на 5.5%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 4.0%.

Фондовые индексы США выросли на 2.0% - 2.6%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наметилось повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – инвесторы приободрились после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, из которого можно сделать вывод о готовности регулятора к снижению процентных ставок в ответ на замедление активности в экономике из-за «торговых войн» (вероятность снижения базовой процентной ставки на ближайшем заседании ФРС 19.06, по данным Bloomberg, оценивается срочным рынком почти в 17%, на июльском заседании – почти в 62%). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль – курс доллара оказался под давлением из-за изменения ожиданий в отношении денежной политики ФРС США.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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