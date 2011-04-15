Смягчение риторики регуляторов поддерживает риск-аппетит

Конференция ФРС в Чикаго способствует восстановлению риск-аппетита на рынках. Если начало недели выдалось на большинстве мировых фондовых площадок негативным, то вчера основные фондовые индексы развитых стран продемонстрировали позитивную динамику (американские индексы прибавили 2-2,7%). Ключевым событием вчерашнего дня стали комментарии главы Федрезерва Дж.Пауэлла, который подтвердил идею готовности «принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста». На текущий момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность ее снижения на заседании в июле уже в 64%, а вероятность снижения до конца года и вовсе в 98,6%. Еще одна волна смягчения риторики представителей ФРС (в том числе главы регулятора) способствует стабилизации риск-аппетита на глобальных рынках.

Также локальный позитив вчера пришел от торговых переговоров между США и Мексикой (напомним, что Штаты с 10 июня собираются ввести 5% пошлины на мексиканский импорт). Перед началом второго дня официальных переговоров между странами глава МИД Мексики М.Эбрард оценил вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения пошлин в 80%. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о высокой вероятности заключения сделки до конца недели. В совокупности вчерашние новости способствовали приостановлению развития негативной тенденции и заметному восстановлению индексов. Из событий сегодняшнего дня выделим публикация индексов деловой активности в сфере услуг ЕС и США (показатель по китайской экономике уже опубликован и составил 52,7 пункта при прогнозе в 54,3 пункта), а также данные по американскому рынку труда от агентства ADP.

Российский рынок акций вчера после четырех дней роста продемонстрировал умеренную коррекцию – индекс Мосбиржи снизился на 0,9%. Сегодня локальное улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, на наш взгляд, может способствовать попыткам индекса удержаться выше отметки в 2700 пунктов. В базовом сценарии при текущем внешнем фоне на горизонте ближайших дней ориентируемся на диапазон 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





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