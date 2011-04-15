Российский рынок: инвесторы стали апатичнее

В среду волатильность на фондовом рынке РФ снизилась. После

первоначальных попыток умеренного роста индексы пошли вниз, но и

внутридневные потери оказались весьма скромными, особенно в сравнении с масштабами просадки нефтяных котировок. Внешний фон в целом выглядел неплохо, во многом благодаря мягкой риторике ФРС, надеждам на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также вероятности заключения торговой сделки между США и Мексикой после позитивных комментариев мексиканского президента. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи просел на 0,16% -- до 2701,84, а РТС закрылся на отметке 1303,35, потеряв внутри дня 0,32%.

Особое внимание привлекла динамика нефти. Brent потеряла за день 3,5% и нарушила целостность уровня 60 долларов за баррель, коснувшись

минимальных с января уровней. Главным виновником агрессивных распродаж фьючерсов стал отчет Минэнерго, отразивший рост запасов сырой нефти в Штатах на 6,8 млн баррелей. Увеличились также запасы бензина и дистиллятов, а добыча достигла нового рекорда на уровне 12,4 млн баррелей, что встревожило трейдеров в условиях усиливающихся опасений замедления мирового спроса. Такая удручающая статистика вкупе с негативными сигналами от МВФ и Всемирного банка на тему перспектив роста глобального ВВП практически гарантирует сохранение давления на цены в

краткосрочной перспективе, тогда как попытки роста, скорее всего, будут и далее привлекать продавцов.

В лидерах роста вчера оказались бумаги ВТБ, которые подорожали более чем на 4% после того, как кредитор подтвердил намерение вернуться к выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. Председатель правления банка Андрей Костин заверил инвесторов, что сокращение дивидендных выплат за 2018 год до 15% от прибыли было разовым решением. Несмотря на то, что ранее ВТБ уже анонсировал дивиденды за 2019-2022 годы в размере не менее 50%, позитивная реакция игроков была довольно бурной.

По мере стабилизации настроений на зарубежных площадках, снизилась активность и российских инвесторов. Но важно отметить, что несмотря на глубокую просадку нефтяных цен, продажи на отечественном рынке носят сдержанный характер, что говорит о сохранении привлекательности активов, которые будут пользоваться спросом при улучшении общей конъюнктуры. При этом, учитывая высокие уровни, потенциал дальнейшего роста индексов выглядит более ограниченным, чем несколько дней назад.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.