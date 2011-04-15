В среду в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Нефтегазовый сектор выглядел слабее рынка из-за влияния неопределенной динамики цен на энергоносители (неожиданный рост запасов сырой нефти в США добавил аргументов в арсенал продавцов нефтяных фьючерсов). Так, акции Роснефти (ROSN) подешевели на 2.0%. Татнефти (TATN) – на 1.5%, Новатэка (NVTK) и Лукойла (LKOH) – на 1.3%. Тем временем на 4.1% вырос ВТБ (VTBR), менеджмент которого подтвердил планы по переходу к выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов после разового пополнения капитала, необходимого в рамках перехода на стандарты «Базель III». Сбербанк (SBER) подорожал на 1.3%, Полюс (PLZL) – на 1.0%

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОР (OBUV) подорожали на 12.9%, Диода (DIOD) – на 5.7%, Россетей (RSTI) – на 3.7%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 0.8%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим выше 1300 пунктов по индексу РТС. В то время как опасения, связанные с негативным влиянием «торговых войн», немного утихли, динамика цен на золото косвенно указывает на сохранение спроса на «защитные активы» (за прошедшую неделю золото с фиксингом в Лондоне подорожало примерно на 4% в долларовом выражении). Сегодня трейдеры на мировых рынках ожидают решения ЕЦБ по процентной ставке (14:45 мск) и пресс-конференции М. Драги (начало в 15:30 мск), который может дать ориентиры по планам в отношении мер монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация по паре доллар-рубль в преддверии пресс-конференции ЕЦБ.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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