ПМЭФ и отскакивающая нефть поддержат российские акции

Российский рынок акций вчера торговался вновь хуже остальных рынков, хотя все-таки смог удержать отметку 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. На первый взгляд, снижение последних двух дней на фоне роста мировых площадок пока еще вписывается в рамки коррекции после аномально сильного предыдущего роста.

С другой стороны, похоже, что приток новых денег на рынок, и обеспечивший недавний подъем, завершился. Без свежих инвестиций Индексу Мосбиржи новые вершины не взять.

Наиболее интересно развивались события на рынке нефти. Минэнерго США сообщило о росте запасов на 6,8 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения показателя на 850 тыс баррелей. При этом добыча нефти в Штатах выросла до рекордных 12,4 млн баррелей в день. Это тут же прервало попытки нефти восстановиться после сильного падения от уровня 70 долларов за баррель. Котировки нефти вчера вечером даже прокололи отметку 60 долларов за баррель, но оттуда начались мощные покупки.

С другой стороны, последние два дня мы не видим масштабных распродаж нефтяных контрактов во время американской сессии. Именно это стало основной причиной падения котировок ранее. Все говорит в пользу того, что нефть имеет хороший шанс на отскок в район 64 долларов, если на рынок не придет новый негатив. Можно ожидать и словесных интервенций в поддержку нефти со стороны представителей ведущих нефтяных держав. Сегодня с утра котировки «черного золота» растут примерно на 0,3%.

Это может стать небольшой поддержкой на открытии российского рынка, которое пройдет в районе вчерашнего закрытия. Американские фьючерсы пока торгуются около нуля.

В общем-то сегодня особых поводов для сильных движений нет, но отдельные бумаги могут отыгрывать новости с Петербургского международного экономического форума, где присутствует огромная делегация из Китая.

Внимательно следим сегодня за Сбербанком, который вчера замер около сопротивления 240 руб. Пробой этой отметки способен добавить к цене акции еще рубля 4, но также вероятен и откат вниз, в район 235 руб.

Рубль вчера так и не решился уйти под отметку 65, во многом из-за рухнувшей нефти. Однако сегодня на фоне попыток восстановления нефтяных котировок и ослабления доллара к мировым валютам рубль может повторить попытку закрепиться ниже этой отметки. В таком случае, следующим сопротивлением росту российской валюты станет уровень 64,7, а дальше – 64,1 руб за доллар, где проходит нижняя граница бокового канала. Поводов для пробития верхней границы боковика, а это 65,5 руб за доллар, мы пока не видим.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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