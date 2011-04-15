Нефть: рекорды по запасам – антирекорды по ценам

В среду очередные попытки восстановления рынка нефти обернулись неудачей. Не сумев закрепиться над уровнем 62 доллара за баррель, Brent рухнула на 3,5%, впервые с января нарушив целостность психологической отметки 60 долларов.

Агрессивная просадка котировок была спровоцирована несколькими факторами. Во-первых, отчет из США, мягко говоря, разочаровал. Минэнерго сообщило, что запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе подскочили почти на 7 млн баррелей против прогноза сокращения на 2 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли на 3.2 млн и 4,6 млн баррелей соответственно. Таким образом, общие запасы углеводородов всех категорий увеличились рекордными с начала ведения статистики темпами. Более того, добыча поставила новый рекорд на уровне 12,4 млн баррелей в день, что рынок перенес особенно болезненно на фоне беспокойства по поводу замедления мирового спроса.

Во-вторых, усилились страхи по поводу самочувствия мировой экономики. Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП с 2,9% до 2,6% на 2019 год, а МВФ предупредил о возможном пересмотре прогноза на 2020 год с 3,6% до 3,1%. Масла в огонь подлил удручающий отчет по занятости ADP в США, которая выросла минимальными за 9 лет темпами.

На этом фоне неудивительно, что Brent обрушилась к новым минимумам и вошла в медвежий рынок. В краткосрочной перспективе нефть продолжит продаваться на росте, причем присутствует угроза дальнейшего снижения, особенно после прокола уровня 60 долларов, хотя пробой еще не подтвержден.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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