Российский рынок получает двойную подпитку

На умеренно-позитивном внешнем фоне российские фондовые индексы

продолжили восхождение на торгах в четверг. Проблески надежды на

возобновление китайско-американских переговоров, а также на разрешение конфликта между США и Мексикой подпитали интерес с риску на зарубежных площадках, что вкупе с восстановлением цен на нефть сформировало благоприятные условия для укрепления отечественного рынка. По итогам сессии индекс МосБиржи поднялся почти на 1%, до 2728,25, а РТС набрал 1,27%, до 1319,85.

Нефть перешла к восстановлению от минимумов января, достигнутых из-за рекордных уровней добычи в Штатах в сочетании с беспокойством по поводу угрозы охлаждения мирового спроса на черное золото. Отскок спровоцировало общее улучшение отношения к риску на разговорах о том, что Вашингтон может отложить введение тарифов на мексиканский экспорт.

Также рынку помог отраслевой фактор – трейдеры по-прежнему ожидают, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи. Так, Brent удалось подняться над уровнем 62 долларов за баррель, а в ходе утренних торгов пятницу котировки уже тестируют область 62,50 долларов.

Еще одним фактором, который обусловил укрепление позиций российских активов, послужил Петербургский международный экономический форум. Как правило, подобного рода события оживляют интерес как российских, так и иностранных инвесторов к стране в целом и к нашему рынку в частности. К слову, в первый день форума уже появились новости о совместных проектах НОВАТЭКа, МТС и «РусГидро» с китайскими корпорациями. В предстоящие дни инвесторы продолжат следить за новостями в рамках данного мероприятия и

ждать дальнейших благоприятных заявлений с этого фронта.

Сегодня в Азии оптимизм инвесторов сохраняется на ожиданиях того, что США и Мексика смогут заключить торговую сделку до вступления в силу 5%-ных тарифов, введение которых Трамп, к слову, может отложить. Инвесторы восприняли этот жест как смягчение риторики одиозного американского лидера, который продолжает дирижировать динамикой интереса к рисковым активам. Учитывая подъем иностранных акций, а также сохранение бычьего уклона на нефтяном рынке, у российских индексов есть все шансы продолжить подъем и даже обновить максимумы, если Уолл-стрит не растеряет энтузиазм.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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