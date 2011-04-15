Внешний фон остается сравнительно благоприятным для сохранения восходящего тренда по индексу РТС.

В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Стабилизация обстановки на мировых фондовых рынках (связанная с ожиданиями стимулирующих мер от мировых центробанков, а также с некоторым смягчением опасений в отношении эскалации «торговых войн») способствовала сохранению спроса на российские бумаги. В итоге Сбербанк (SBER) вырос на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 1.8%, АФК Система (AFKS) и Ростелеком (RTKM) – на 1.7%, Северсталь (CHMF) – на 1.5%, МТС (MTSS) – на 1.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (MRKK) подорожали на 13.8%, Нефаза (NFAZ) – на 8.7%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 6.3%, ОР (OBUV) – на 5.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, азиатские пребывают в среднем в небольшом плюсе.

Внешний фон остается сравнительно благоприятным, чтобы сохранить в силе восходящий тренд по индексу РТС. Слухи о возможном переносе сроков введения США пошлин на импорт из Мексики, хотя и не получили официального подтверждения, способствовали смягчению опасений в отношении «торговых войн». Тем временем выступление М. Драги по итогам регулярного заседания ЕЦБ разочаровало часть инвесторов, которые ожидали более детальных указаний на планы монетарного стимулирования экономики (впрочем, глава ЕЦБ подтвердил готовность действовать в случае ухудшения экономических условий). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, благоприятная динамика цен на энергоносители оказывает поддержку курсу российской валюты.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.