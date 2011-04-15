Нефть реагирует на улучшение рисковых настроений

В четверг цены на нефть перешли к восстановлению, вернув более 3% после недавнего обвала к 5-месячным максимумам на рекордных показателях добычи в США и беспокойстве по поводу перспектив мирового спроса. На утренней сессии в пятницу Brent продолжает торговаться с бычьим уклоном, тестируя зону 62,50 долларов за баррель.

Игроки перешли к покупкам подешевевших фьючерсов на сообщениях о том, что Вашингтон может отложить введение тарифов на мексиканский экспорт и заключить торговую сделку со своим партнером, если разрешится вопрос нелегальной миграции.

Также по мере приближения заседания ОПЕК+ инвесторы укрепляются во мнении, что производители продлят соглашение об ограничении добычи. Накануне российский президент Владимир Путин указал на наличие разногласий с картелем в вопросе справедливой цены нефти, но при этом подчеркнул, что Москва примет совместное решение с коллегами по ОПЕК.

Несмотря на улучшение настроя на нефтяном рынке, потенциал дальнейшего восстановления котировок на данном этапе ограничен. С технической точки зрения понижательные риски ослабнут в случае подъема Brent выше области 63,60 долларов. Ближайшая поддержка представлена в виде отметки 62.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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