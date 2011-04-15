Российский рынок еще не исчерпал импульс роста

После попыток определиться с вектором движения в течение дня на

неоднозначной динамике нефти, российские индексы перешли к росту и завершили торги на положительной территории. РТС, который в моменте обновил более чем 2-летний максимум, закрылся на отметке 1225,95, набрав 0,46%. Индекс МосБиржи финишировал с cимволическим приростом, воздержавшись от прорыва к новым историческим вершинам на фоне укрепления рубля.

Российская валюта выросла в паре с долларом и просела против евро, отражая ситуацию на форексе. «Американец» резко подешевел по всем фронтам после выхода слабой статистики по рынку труда США. Занятость выросла всего на 75 тыс. против прогноза на уровне 175 тыс., а зарплаты показали стагнацию. Замедление темпов роста рабочих мест вкупе с отсутствием инфляционного давления на зарплатном уровне спровоцировало дальнейшее укрепление ожиданий снижения ставки ФРС, что закономерно надавило на доллар и в то же время поддержало рисковые активы, оказав рублю двойную поддержку.

Доллар/рубль, которая отметилась на минимумах в районе 64,70 руб., закрылась в минусе почти на 0,3%. В краткосрочной перспективе игроки продолжат закладывать в цену смягчение политики Федрезерва, а значит, наша валюта может сохранить относительно крепкие позиции при условии, что на рынке нефти не произойдет нового обвала.

Сохранение интереса к риску на фоне новых надежд на смягчение конфликтов Америки с Китаем и США в сочетании с возможной стабилизацией на рынке нефти должно создать условия для укрепления отечественных индексов в краткосрочном периоде, тем более что в пятницу индексы демонстрировали запаздывающую динамику в сравнении с зарубежными площадками отчасти из-за фактора окончания торговой недели, который зачастую сдерживает

активность инвесторов.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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