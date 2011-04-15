Сбербанк: максимум перед дивидендом

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи закрылся вблизи абсолютного максимума. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Россетей (+2,98%). Лидерами снижения на фоне отсечения на дивиденд стали акции Фосагро (-1,76%). Пара USD/RUB снизилась к 64,80 на фоне незначительного подъема цены на нефть.

Сбербанк (+1,38%) закроет реестр на дивиденд. Акции банка обновили максимум. Ожидается, что по итогам года Сбербанк получит прибыль в размере около 917 млрд руб. При реализации такого сценария дивиденды уже по итогам 2019 г. могут составить без малого 460 млрд руб.

Расписки Ленты (-2,73%) продолжили снижение. Информация о том, что менеджмент группы вновь рассматривает возможность объединения Ленты и онлайн-гипермаркета Утконос могла способствовать продажам. Информационный фон вокруг компании выглядит негативным, однако, надо принимать во внимание, что по показателю капитализации к чистой прибыли Лента оценена на уровнях менее 2, что значительно, в десять раз ниже, чем у конкурентов.

Торговая идея – акции ОАО Полюс (+2,52%). Покупка со среднесрочными целями, ТР 5930. Котировки близки к историческим максимумам, пробой сопротивления 5550 может послужить сигналом для закрытия коротких позиций по бумаге. Цены на золото активно растут на фоне ожиданий смягчения кредитной политики ФРС, которые усилились после выхода сравнительно слабой статистики числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Полюс не планирует привлекать партнеров в проект освоения крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог, рассчитывая на свои силы. Акции компании значительно недооценены к аналогам с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе на локальном рынке закрытие реестра Сбербанка. Ориентир: 2710-2740 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,50.







Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»













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