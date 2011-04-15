Аппетит к риску на глобальных рынках продолжает восстанавливаться

Фаза коррекционного восстановления фондовых рынков продолжается. Позитивной новостью конца прошлой недели стало нахождение компромисса между США и Мексикой в вопросе торговых пошлин – мексиканская сторона берет на себя обязательство усилить контроль над границей, а Штаты не вводят дополнительные пошлины на мексиканский импорт. При этом практически сразу же проявилась некоторая несогласованность сторон – Президент США Д.Трамп в Twitter написал также о том, что Мексика будет покупать у северного соседа большие объемы сельскохозяйственной продукции, чего не было сказано в совместном заявлении сторон, и три мексиканских чиновника заявили, что данная тема не обсуждалась в ходе переговоров.

По итогам прошлой недели индекс S&P 500 прибавил 4,4%, индексы MSCI World и MSCI EM выросли на 3,9% и 0,9% соответственно. Однако в, пожалуй, ключевой теме для рынков – вопросе торговых противоречий США и Китая – какой-либо принципиально новой информации участники рынка не получили. Министр финансов США С.Мнучин заявил, что «не видит возможности возобновить торговые переговоры до встречи лидеров двух стран на саммите G-20». На выходных китайское издание Синьхуа сообщило о намерении властей создать «национальную систему контроля над технологической безопасностью», что, по всей видимости, может усилить контроль над экспортом некоторых технологий в США. Тема торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира остается открытой, и, вероятно, как минимум, до саммита G-20 в конце июня неопределенность останется повышенной.

Из блока макроэкономической статистики, опубликованной в конце прошлой недели отметим публикацию данных по американскому рынку труда. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило скромные 75 тыс. рабочих мест, уровень безработицы остался на уровне в 3,6%, темпы роста зарплат опустились с 3,2% до 3,1%. Слабые данные по рынку труда – еще один аргумент в пользу снижения ставки ФРС (согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения на июльском заседании в 79%).

Российский рынок акций в пятницу закрыл торги вблизи нулевой отметки. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон – сегодня произойдут дивидендные отсечки в акциях Акрона и ММК, а также, и на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, Роснефти, Магнита, что суммарно снизит индекс Мосбиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, на наш взгляд, сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам полагаем, что индекс Мосбиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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