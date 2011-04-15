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10.06.2019

Снижение влияния фактора «торговых войн» на готовность инвесторов к принятию риска давит на доллар

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Лучше рынка выглядел Полюс (PLZL, +2.5%), что во многом объясняется сохранением спроса на «защитные активы». Акции Сбербанка (SBER) подорожали на 1.4%, МосБиржи (MOEX) – на 1.1%, ММК (MAGN) – на 0.8%. Тем временем Роснефть (ROSN) подешевела на 0.8%, Татнефть (TATN) и НЛМК (NLMK) – на 0.7%, Лукойл (LKOH) – на 0.5%, Газпром (GAZP) – на 0.4%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 10.1%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 4.1%, Куйбышевазота (KAZT) – на 3.1%.
Фондовые индексы США повысились на 1.0% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно повышение. Президент США Д. Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с «торговыми войнами» (хотя и не снимает вопросов в отношении торговых барьеров между США и Китаем), и восстановлению спроса на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль – курс доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) остается под давлением благодаря снижению влияния фактора «торговых войн» на готовность инвесторов к принятию риска.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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