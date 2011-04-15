Рынок акций должен обновить исторический максимум

Внешний фон сегодня для рублевых активов складывается позитивным: более 0,3% прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в «зеленой» зоне торгуется фондовая Азия. Мировые инвесторы отыгрывают решение Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении мексиканских товаров.

Однако на какую величину вырастет рынок акций будет зависеть от притока свежих денег на рынок. Сопротивлением для Индексу Мосбиржи является район 2760 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Но на таких высотах российский рынок мы сегодня не ждем.

Особое внимание рекомендуем уделить Сбербанку, который сегодня последний день торгуется с дивидендами. Не исключены сильные покупки бумаг банка теми, кто захочет получить дивиденды и рассчитывает на быстрое восстановление котировок после отсечки реестра. Но не исключен и второй вариант: продажа акций инвесторами, не желающими рисковать и ждать восстановления котировок, ведь акции банка за последнее время сильно выросли и находятся вблизи исторических максимумов.

Завтра, кстати, на открытии мы получим серьезный гэп вниз по индексу Мосбиржи из-за падения акций Сбера из-за отсечки реестра по схеме Т+2.

Нефть в пятницу сумела закрыться выше сопротивления 62 доллара за баррель и теперь следующей целью отскока является район 70 долларов. В пятницу вечером вышла очень хорошая статистика от Baker Hughes, показавшая снижение числа буровых установок в Штатах за минувшую неделю аж на 11 штук. Таким образом, тренд на сокращение нефтедобывающих мощностей в США продолжается.

Практически весь конец прошлой недели рубль консолидировался вблизи отметки 65 руб за доллар, и лишь в пятницу вечером смог ее пробить. Сейчас целью движения российской валюты является район 64,1, а потом и 63,7, где проходит нижняя граница боковика. Пока у рубля есть все шансы продолжить начатое в пятницу укрепление.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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