У рынка нефти есть шанс на продолжение отскока

Нефть продолжила восстановление на торгах в пятницу и смогла выйти в плюс по итогам неlели. Brent приподнялась над отметкой 63,50 долларов за баррель, закрывшись выше уровня 63, что свидетельствует о некотором улучшении краткосрочной технической картины после недавних распродаж.

Поддержку фьючерсам оказало повсеместное снижение доллара и одновременно улучшение интереса к риску после выхода слабых данных по американской занятости, которая выросла в мае всего на 75 тыс., не дотянув до прогнозов на целых 100 тыс. рабочих мест. Стагнация показателя зарплат только добавила негатива, обусловив дальнейший рост ожиданий снижения ставок ФРС США в этом году.

Еще одним позитивным фактором на рынке нефти стали сообщения о введении новых санкций США в отношении Ирана, которые затронули крупнейшую нефтехимическую компанию страны, на которую приходится половина объемов экспорта нефтехимической промышленности Исламской Республики.

Неудивительно, что этот шаг усилил опасения относительно перебоев поставок, тем самым приглушив страхи по поводу охлаждения мирового спроса.

В ближайшей перспективе Brent может сохранить бычий уклон на фоне удешевления доллара и сокращения буровой активности в США. По данным компании Baker Hughes, число действующих буровых установок сократилось на 11 единиц – до 789 штук после роста на 3 установки неделей ранее.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.