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11.06.2019

Индекс Мосбиржи привычно обновил максимум

Рынок начал неделю с подъема. Индекс Мосбиржи обновил абсолютный максимум. Десять наиболее ликвидных бумаг закрылись на положительной территории, лидерами роста стали акции Русгидро (+3,64%). Лидерами снижения стали акции Мечела (-1,90%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне: 64,50-65.
Акционеры ГМК Норникеля (+0,36%) утвердили дивиденд. Компания выплатит 792 руб. на акцию, реестр закроется 21 июня. Доходность сейчас составляет 5,5%. Позитивной новостью для миноритариев стало то, что компания не будет менять дивидендную политику. Сейчас предусматривается выплата 60% от EBITDA при умеренной долговой нагрузке. Ранее были опасения, что долг будет расти из-за увеличения инвестиционной программы. Капзатраты необходимы для расширения производства.
Ожидаю рост в пределах 1%. Поводом является закрытие коротких позиций в отдельных бумагах. Ориентир: 2740-2760 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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