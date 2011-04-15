Российский рынок остается в русле бычьего тренда, но риски возрастают

После неоднозначной динамики в течение дня, ближе к концу сессии

российские индексы обновили максимумы и закрылись неподалеку от

достигнутых высот. В случае с индексом МосБиржи это был очередной

исторический максимум. Повышение внутри дня составило без малого 0,5%. РТС обновил 15-месячный максимум и закрылся на отметке 1335,71, набрав 0,74%. Подъему отечественных индексов способствовал благоприятный внешний фон, где одним из главных драйверов стало улучшение отношений между США и Мексикой.

Тем временем на нефтяном рынке после попыток роста возобновились

распродажи. В итоге Brent, забуксовав на подходе к уровню 64 доллара за баррель, отступила в район 62. Среди позитивных факторов было улучшение рисковых настроений, существенное сокращение буровой активности в США, а также заверения саудовского министра нефти о намерении группы производителей предотвратить обвал цен. Однако тот факт, что игроки продолжают избавляться от фьючерсов на росте, говорит о том, что на рынке по-прежнему преобладает беспокойство по поводу замедления мировой

экономики и угасания спроса на черное золото. Сегодня Brent может

предпринять новые попытки роста, если настроения инвесторов не

ухудшатся, а данные API на этот раз порадуют после резкого роста запасов неделей ранее.

Рубль тем временем продолжил планомерное наступление, хотя к концу сессии слегка откатился. Пара доллар/рубль обновила минимумы в районе 64,60 руб. и финишировала неподалеку от нижней границы внутридневного диапазона. Примечательно, что наша валюта практически проигнорировала два важных фактора – укрепление доллара на форексе и падение нефтяных цен, которое активизировалось во второй половине дня.

Общее улучшение интереса к риску и, как следствие, повышение

привлекательности валют развивающегося сегмента оказалось более мощным драйвером для «россиянина», который даже при сохранении текущих условий способен как минимум избежать ощутимой просадки в ближайшее время. Однако если добавится еще один фактор давления с того или иного фронта, игроки могут приступить к фиксации прибыли. Аналогичным образом обстоит ситуация и с фондовыми индексами РФ, которые остаются в русле бычьего тренда, но рискуют привлечь продажи на максимумах при отсутствии дальнейшей подпитки.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест»





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