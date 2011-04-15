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11.06.2019

Курс рубля близок к равновесному

Торги в российской валюте продолжают демонстрировать слабоактивный характер. Последние полтора месяца пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 64,40-65,50 руб/долл. Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы по-прежнему не видим.
Ключевым драйвером для краткосрочной динамики рубля остается общее восприятие инвесторами рисков emerging markets. MSCI Emerging market currency index демонстрировал в начале июня на фоне общей коррекции доллара на FX попытки роста, забрался выше отметки в 1620 пунктов, но дальнейшего продолжения импульс к росту пока не получил. Сильные внутренние драйверы для рубля, на наш взгляд, на текущий момент отсутствуют.
С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, коррекция нефтяных котировок в конце мая – начале июня привела к тому, что курс рубля на текущий момент близок к равновесному (ранее мы говорили о локальной недооцененности рубля). Все это делает рубль еще более зависимым от внешнего фона. На горизонте ближайших дней в базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи 64,50-65 руб/долл.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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