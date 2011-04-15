Фактор «торговых войн» влияет на поведение инвесторов

В понедельник настрой на рынке оставался сравнительно оптимистичным. Смягчение отношений между США и Мексикой способствовало некоторому восстановлению «спроса на риск», в итоге фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос почти на 1.5%. В российском секторе высоколиквидных бумаг в лидерах по росту капитализации оказалась МосБиржа (MOEX, +1.9%), для которой оживление на фондовых рынках в целом подразумевает возможность увеличения оборотов торгов. Акции Башнефти (BANE) подорожали на 1.2%, ВТБ (VTBR) – на 1.1%, Северстали (CHMF) и Лукойла (LKOH) – на 0.9%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 11.3%, Волгоградэнергосбыта (VGSB) – на 11.1%, МРСК Юга (MRKY) – на 4.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.3% - 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также продолжается повышение.

Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать спрос на российские бумаги. Вместе с тем, влияние фактора «торговых войн» на поведение инвесторов, хотя и сократилось, еще не исчерпано – открытыми остаются вопросы в отношении взаимных пошлин США и КНР (президент США пригрозил увеличением пошлин в случае отказа главы КНР от встречи в рамках саммита G-20 в конце месяца). Можно ожидать открытия в минусе по акциям Сбербанка (SBER, SBERP), которые начиная с сегодняшнего дня торгуются «без дивидендов» в режиме Т+2. На валютном рынке остается в силе возможность углубления коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления «спроса на риск».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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