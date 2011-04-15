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11.06.2019

Сбербанк может быстро закрыть дивидендный гэп

Как мы и предполагали, вчера Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на хорошем внешнем фоне: американские рынки продолжают отыгрывать некие договоренности между США и Мексикой, позволившие Трампу не вводить пошлины на мексиканские товары.
Вроде ничего не мешает Индексу Мосбиржи двинуться к верхней границе восходящего канала в районе 2760 пунктов, но сегодня рублевый индикатор откроется в минусе из-за отсечки по Сбербанку. По нашей оценке, дивидендный гэп по Сберу составит 10-12 рублей, что уведет Индекс Мосбиржи на процент в минус.
Вчера под вечер наблюдались покупки акций Сбербанка, что говорит о возможном довольно быстром закрытии дивидендного гэпа. В принципе акции Сбера можно попробовать спекулятивно купить сроком не позже, чем до конца недели.
Сегодня неплохо подрастают металлы, особенно никель. Поэтому к росту акций металлургов стоит спекулятивно присоединяться.
Внешний фон сегодня благоволит покупкам: американские фьючерсы с утра прибавляют порядка 0,2%. Пытается отскочить и нефть, после того как вчера вечером грохнулась на доллар и ушла в район поддержки 62,3 доллара за баррель. По-прежнему ждем движения нефти в район 67 долларов, но для этого нужны позитивные поводы. Ими могут стать, например, снижение запасов в США или более уверенные комментарии российских чиновников о том, что страна на ближайшем саммите ОПЕК+ не будет настаивать на изменении условий действующего соглашения о сокращении добычи нефти.
Ждем и продолжения укрепления рубля, целью роста которого является отметка 64,1 руб за доллар. Практически нет сомнений, что ЦБ на заседании в пятницу снизит ставку на 0,25 п.п., но это уже заложено в котировки. Рубль в ближайшие дни поддержит растущая нефть и продолжающийся высокий спрос на ОФЗ.


Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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