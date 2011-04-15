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11.06.2019

На рынке нефти по-прежнему превалируют медвежьи риски

Изначально на торгах в понедельник цены на нефть пытались развить импульс роста, зародившийся во второй половине прошлой недели. Но покупателей надолго не хватило – на подходе к отметке 64 доллара за баррель Brent натолкнулась на оффера и откатилась в район 62 долларов.
Позитивных факторов, как отраслевых, так и извне, оказалось недостаточно, чтобы поддержать дальнейший подъем котировок. Среди них – сокращение числа буровых в США на 11 единиц до минимального с февраля 2018 года уровня, улучшение интереса к риску на фоне спада напряженности между США и Мексикой, а также заверения министра нефти Саудовской Аравии в том, что производители готовы работать над предотвращением обвала котировок.
Рынок черного золота остается чувствительным к любым изменениям настроений в рядах инвесторов на мировых финансовых рынках. И несмотря на их продолжающееся восстановление, сохраняются признаки нервозности из-за неразрешенного конфликта между Вашингтоном и Пекином.
К слову, накануне вечером Трамп дал понять, что готов ужесточить тарифы в отношении Китая, если Си Цзиньпинь не посетит саммит «Большой двадцатки», который состоится в конце этого месяца. На этом фоне в ближайшей перспективе потенциал возвращения Brent к уверенному росту по-прежнему ограничен, а угроза более глубокой просадки цен и возвращения под отметку 60 долларов сохраняется.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями


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