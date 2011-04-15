Российский рынок ждет коррекция

Перед уходом на праздничный выходной российский рынок закрылся умеренным ростом. После внутридневного ралли, которое отправило индекс МосБиржи к новым историческим максимумам, а РТС – к 5-летним, индексы откатились на ухудшении внешнего фона, но закрылись в плюсе, с повышением на 0,33% и 0,57% соответственно. Пара доллар/рубль, которая во вторник обновила минимумы в районе 64,40 руб., на вчерашних внебиржевых торгах резко рванула вверх, добравшись до области 64,80 руб. на сочетании укрепления доллара, возобновления бегства от рисков и падения цен на нефть.

Главным же драйвером ослабления российской валюты стало возобновление санкционной риторики. В частности, Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций, направленных на остановку строительства газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. Это стало ударом для рубля, который до недавнего времени укреплялся в том числе благодаря затишью на этом фронте. Сегодня, когда возобновляются торги в валютной секции Московской биржи, доллар/рубль, вероятно, продолжит

отыгрывать этот негативный фактор, а также дальнейшую просадку нефти и может с легкостью вернуться выше отметки 65 руб.

Brent снова опустилась под отметку 60 долларов за баррель на слабоватом отчете Минэнерго США и беспокойстве по поводу последствий торговой войны между США и Китаем, которое усилилось после того, как Трамп пригрозил ввести миллиардные пошлины против Пекина. Учитывая комбинацию медвежьих факторов, российский рынок с большой долей вероятности вернется к торгам на минорной ноте, тем более что индексы находятся на привлекательных для фиксации прибыли уровнях. Наиболее активные продажи могут последовать в

нефтегазовом секторе во главе с «Газпромом» из-за угрозы санкций в отношении «Северного потока-2».







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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