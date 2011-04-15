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13.06.2019

Понижательный канал на графике нефти никто не отменял

По итогам вторника индекс МосБиржи показал позитивную динамику, проигнорировав «дивидентый гэп» Сбербанка. «Плечо друга» подставили «быкам» акции «Газпрома», «Норильского Никеля», «Лукойла» и некоторые акции. Министры энергетики и финансов РФ считают, что из-за разбалансированности спроса и предложения на нефтяном рынке есть риск, что цены на нефть могут упасть до $ 30 за баррель, но большинство инвесторов настроены более оптимистично... Иначе мы бы не наблюдали бы устойчивый спрос на акции нефтегазового сектора. Россия не нуждается в том, чтобы цены на нефть были слишком высокими, и видит цену $60-65 за баррель, сказал Путин на прошлой неделе. Вероятно похожие котировки до конца года видят и инвесторы, покупающие нефтяные акции.
С технической точки зрения, график нефти (Brent) выглядит слабо. С конца мая котировки находятся в понижательном коридоре, а в последне дни мы наблюдали технический отскок наверх от поддержки $60. В пятницу стало известно, что ОПЕК близка к достижению соглашения о продлении соглашения о сокращении добычи после июня, поэтому «нефтебыки» вздохнули свободнее. Но понижательный канал никто не отменял и куда приведёт этот канал цены лично я не знаю.
С большой долей вероятности можно сказать, что если «нефтебыкам» не удастся удержать уровень $60 цена на нефть снизится до $55-55,6. Моё мнение состоит в том, что «медвежий» рынок в нефти в ближайшие недели продолжится из-за слабого сезонного спроса на топливо и опасений глобальной рецессии из-за торговых войн, установленных США. Кроме того, по мере приближения важнейшей встречи ОПЕК 25-26 июня Россия, главный союзник картеля по поддержке цен, снова затягивает с чётким ответом по сокращению добычи. Вероятный перенос встречи ОПЕК на начало июля также увеличивает нервозность игроков.
Май принёс почти рекордный отток активов из ETF на общую сумму около $ 16 млрд. Этот массовый исход - самый большой одномесячный отток с начала 2014 года—предполагает, что инвесторы паникуют, сокращая свою подверженность рисковым активам впечатляющими темпами. Настроение у мировых инвесторов тревожное, но наш фондовый рынок до 3 декады июля, когда закончится дивидентный период будет показывать динамику «лучше рынка».
На этой неделе ждём решения ЦБ по ставке. Вероятно, 14 июня Цб снизит ставку на 0,25%. Все логично: ЦБ снижает прогноз по инфляции, следом будет снижаться и ставка. Позиция ЦБ по инфляции была озвучена на ПМЭФ, поэтому я не думаю что заседание ЦБ по ключевой ставке принесёт какие то сюрпризы. Сначала года ставка оставалась без изменений и сейчас надо привести еe в соответствие с экономической реальностью. Я ожидаю что в дальнейшем ЦБ возьмёт паузу и следующее снижение ставки состоится только 13 декабря или даже в первом квартале 2020 года.
По итогам вчерашнего дня индекс развивающихся рынков от MSCI показал отрицательную динамику. В минусе закрылся и российский индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) (-1,17%) - сегодня открытие с понижением индексов гарантированно.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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