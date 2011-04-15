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13.06.2019

Индекс Мосбиржи достиг 2750 пунктов

Во вторник на фондовом рынке преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи второй раз за неделю обновил абсолютный максимум. Лидерами роста стали акции RusAl Plc (+5,13%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Сбербанка (-5,27%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне: 64,50-65.
Минфин предлагает повышение НДПИ. НДПИ сейчас составляет весомую часть налоговой нагрузки (у Роснефти – 80% по данным отчета за 1-й квартал). За год ставка налога для компании увеличилась в среднем на 24%. Наиболее чувствительно повышение сказалось бы на участниках рынка, разрабатывающих сложные месторождения, где сейчас действую льготы. Также стоит отметить, что нефтяники выплачивают НДД, что ограничивает их рентабельность. А компенсационные выплаты были предложены в качестве механизма сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Повышение НДПИ не поддерживается Минэнерго, и было бы болезненным решением для сектора и экономики. В то же время, проблем с наполнением бюджета нет, а расходование средств ФНБ – решение Правительства. Полагаю, что риск повышения НДПИ относительно низкий в ближайший год.
Ожидаю боковую динамику. На локальном рынке нет важных событий, после неторгового дня в России, рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок. Ориентир: 2740-2760 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»






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