Индекс Мосбиржи может скорректироваться в нижнюю половину диапазона в 2700-2750 пунктов

После нескольких дней уверенного восстановления фондовых индексов в последние два дня тенденция к росту акций приостановилась. Напомним, что, на наш взгляд, основным драйвером для роста фондовых рынков в июне стало заметное смягчение риторики Федрезерва и рост ожиданий снижения ставки в глазах участников рынка. Ближайшее заседание регулятора состоится уже на следующей неделе (18-19 июня) и будет сопровождаться обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и макропоказателям. На текущий момент, согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения на июльском заседании почти в 85%, причем некоторые инвестиционные дома (например, PIMCO) рассматривают сценарий снижения ставки в июле сразу на 50 пунктов. На наш взгляд, пока оснований для столь резкого снижения ставки не достаточно.

При этом факторов риска для рынков по-прежнему остается много. Никакого прогресса в вопросе торгового конфликта США-Китай инвесторы, вероятно, не увидят как минимум до саммита G-20 в самом конце месяца. Снижение нефтяных котировок, изучение американской стороной новых санкций по отношению к институту специальной торговли и финансов Ирана, массовые протесты в Гонконге – все это на данный момент формирует умеренно-негативный аппетит к риску на глобальных рынках.

Российский рынок акций во вторник, несмотря на дивидендную отсечку в акциях Сбербанка (стоившую индексу около 27 пунктов) сумел закрыть торги в плюсе, прибавив 0,3% по индексу Мосбиржи. Отметка в 2750 пунктов по индексу превышена, и, на наш взгляд, с учетом коррекции нефтяных котировок и локального негатива на глобальных рынках потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Дополнительное давление на российские бумаги может быть вызвано комментариями американских властей о рассмотрении санкций против газопровода «Северный поток-2». В базовом сценарии на горизонте ближайших дней ожидаем коррекции индекса в нижнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов. Из корпоративных событий отметим, что сегодня состоится дивидендная отсечка в акциях Магнита, но большого значения для динамики индекса она иметь не будет (влияние на индекс составит чуть более 3 пунктов).









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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