Рынок нефти продолжает лихорадить

В среду мировые цены на нефть отметили третий день снижения, ускорив нисходящую динамику. Brent снова утратила уровень 60 долларов за баррель, что служит откровенно медвежьим техническим сигналом, особенно учитывая тот факт, что котировки закрылись под важной психологической отметкой.

Драйвером просадки фьючерсов было несколько. Это возобновление бегства от рисков на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем после того, как Трамп пригрози ввести миллиардные тарифы в отношении Пекина. Тем временем отчет Минэнерго, который указал на рост запасов сырой нефти на 2,2 млн против прогноза снижения на 1 млн баррелей. Таким образом, объемы запасов достигли максимального с июля 2017 года значения. Причем запасы бензина и дистиллятов тоже увеличились, тогда как добыча снизилась от рекордного максимума на 100 тыс. баррелей в сутки, хотя, судя по динамике цен, это не утешило инвесторов. Укрепление доллара, несмотря на блеклый инфляционный отчет, тоже внесло свою лепту в ослабление Brent.

При этом в роли своеобразной «подушки безопасности» для рынка сейчас продолжают выступать надежды на пролонгацию сделки ОПЕК+ до конца года. Эти ожидания должны сдержать дальнейшее падение цен, если, конечно, торговое противостояние между Пекином и Вашингтоном не обострится еще сильнее в ближайшие дни. На утренних торгах в четверг Brent привлекла покупателей на спаде и вернулась выше отметки 61 доллар за баррель.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







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