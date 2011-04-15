Банк России никого не удивит, если снизит ставку

После первоначальной просадки, которая оказалась кратковременной,

российские индексы вернулись к росту, хотя и не смогли обновить

максимумы. Бычьего импульса не хватило из-за неопределённости на

торговом фронте, где Трамп выдавал противоречивые заявления, а китайский лидер пока так и не подтвердил свой визит на грядущий саммит «Большой двадцатки». По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС повысились в среднем на четверть процента, до 2758,36 и 1346,98 соответственно.

Нефть неплохо помогла нашим индексам удержаться на плаву. Brent резко восстановилась после обвала накануне на сообщениях об атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые спровоцировали всплеск опасений по поводу перебоев в поставках из региона. Впрочем, котировки не смогли удержаться на дневных максимумах и впоследствии откатились, расположившись над отметкой 61 доллар за баррель. В целом обстановка в сырьевом сегменте остается нервозной из-за потенциальных последствий торговых войн и дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях

США. Два этих фактора будут препятствовать более внятному восстановлению цен в ближайшее время.

Сегодня состоится заседание Банка России, который, как широко ожидается, первый раз более чем за год снизит ключевую ставку на 0,25% - до 7,5% на фоне недавнего замедления инфляции, а также в целях поддержания экономики, что перекрывает фактор геополитической неопределенности, а именно, провал в переговорах между США и Китаем. Поскольку возобновление цикла смягчения политики уже по большей части учтено в ценах, вряд ли стоит ожидать бурной реакции рынка на итоги заседания регулятора.

Фондовые индексы могут получить определенную поддержку, но

руководствоваться будут преимущественно внешним фоном и динамикой

нефтяных цен. Рубль обычно вяло реагирует на решения Центробанка и может сохранить устойчивость, удерживая доллар под отметкой 65 руб., если, конечно, данные по американским розничным продажам не преподнесут приятный сюрприз. Этот релиз определит динамику долларовых пар на вторую половину дня. Слабая статистика способна сыграть на руку «россиянину», но в преддверии выходных движения могут оказаться сдержанными.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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