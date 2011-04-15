«Капкан» в золоте может захлопнуться

Вчера фондовый рынок России завершил торги повышением. Цены на нефть прекратили своё резкое падение на фоне сообщений о вероятном нападении на танкеры в проливе у берегов Омана. Для инвесторов имеет большое значение находится ли цена нефти марки Brent выше отметки $60 или ниже. Интересно, что нападение на танкеры произошло в тот момент когда «нефтемедведи» пытались пробить этот уровень и открыть дорогу к снижению котировок до $55-55,6. Наверное это случайность... Цены на нефть ранее падали из-за слабости спроса - ранее Министерство энергетики США сообщило о неожиданном росте запасов в США и падении спроса, но геополитический «шурум-бурум» спас «нефтебыков» от разорения. Госсекретарь США Майк Помпео сказал журналистам, что Иранская Исламская республика «несёт ответственность за нападения, произошедшие в проливе у берегов Омана».

Как я и предполагал во вторник, цены на золото выросли. Очень интересная ситуация с технической точки зрения. На недельном графике есть полный набор «медвежьих расхождений», но «быки» пока не попали в «капкан» ложного пробития локального максимума 1352,7. «Капкан» захлопнётся и потянет быков вниз на уровень 1240.

Американский рынок вчера вырос. Очень интересная ситуация... Трамп через социальные сети упрекает ФРС в сильном долларе и побуждает к смягчению денежной политики. И одновременно выходит куча негативных данных, которые как бы говорят: «Трамп прав!».На прошлой неделе неожиданно сильно выросло число первичных обращений за пособиями по безработице в США, сообщило в четверг Бюро трудовой статистики США. За неделю по 8 июня число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло, с учётом сезонности, на 222 тысячи. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, рост должен был составить всего 215 тысяч. Был также пересмотрен в сторону повышения показатель по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США за предыдущую неделю – на 1000, до 219 тысяч. Куча негативных данных заставляет инвесторов предполагать, что Федеральный резерв уже в июле снизит процентные ставки, поэтому рынок акций в США растёт.

На мировые рынки также продолжали оказывать влияние другие геополитические факторы. В Гонконге в среду протесты против законопроекта о миграции переросли в столкновения, из-за чего в четверг индекс Гонконгской биржи Hang Seng немного упал и сегодня он также снижается. Возникший конфликт может вызвать продолжительное обострение отношений между Гонконгом и материковым Китаем.

Сегодня ЦБ примет решение о процентных ставках. Вероятно ЦБ снизит ставку на 25 б.п. и далее возьмёт паузу до декабря. Судя по динамике нефти, индекса гособлигаций индекса RGBI и канадского доллара обвал рублю не грозит.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»



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