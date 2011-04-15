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14.06.2019

Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций

В четверг восходящий тренд по индексу РТС остался в силе. Инцидент с танкерами в Оманском заливе стал фактором поддержки для котировок нефтяных фьючерсов, а опубликованные во второй половине дня сравнительно слабые данные по занятости в США были трактованы участниками рынка как довод в пользу смягчения денежной политики ФРС (что подразумевает поддержку ликвидности). В итоге акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.5%, Аэрофлота (AFLT) – на 2.7% Норникеля (GMKN) – на 2.6%, НЛМК (NLMK) – на 2.2%, Северстали (CHMF) и Сбербанка (SBER) – на 1.9%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 14.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 11.7%, ТНС Энерго Ярославль (YRSB) – на 10.0%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 4.5%.
Фондовые индексы США повысились на 0.4% - 0.6%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские индексы закрылись в некотором плюсе, азиатские индексы находятся в среднем в минусе.
С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе. Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом. Вместе с тем, остается открытым вопрос о том, в какой степени монетарные меры стимулирования экономики смогут компенсировать негативный эффект от «торговых войн» - этот фактор неопределенности пока заставляет ставить под сомнение устойчивость подъема на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.5 по паре доллар-рубль, в течение дня повлиять на курс рубля может решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30 мск, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает снижение ставки с 7.75% до 7.5% годовых).



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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