Текущие уровни в рубле близки к сбалансированным

Пара доллар/рубль продолжает консолидацию чуть выше отметки в 64,50 руб/долл. Драйверов для роста волатильности в российской валюте по-прежнему не хватает. Локальную поддержку рублю могут оказывать попытки восстановления нефтяных котировок, но корреляция рубля с ценами на нефть остается на сравнительно невысоком уровне. С точки зрения сантимента отметим внесение в американский Сенат законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении проекта «Северный поток-2», но пока большого влияния на валютный курс данные новости не оказали. В целом текущий диапазон, на наш взгляд, выглядит сбалансированным при сегодняшних ценах на нефть и ключевых макропоказателях.

На глобальном валютном рынке тенденция к ослаблению доллара по всему спектру валют приостановилась (курс пары евро/доллар вернулся ниже 1,13 долл.), и общий вектор динамики основной группы валют EM по-прежнему не определен. Вероятно, только итоги заседания Федрезерва на следующей неделе могут задать общий тон для основной группы валют EM.

Из внутренних историй выделим сегодняшнее заседание Банка России (в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов). При этом отметим, что опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке. Среднесрочно по-прежнему считаем, что в паре доллар/рубль превалируют повышательные риски.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.