Российские инвесторы снимают перекупленность

После очередного обновления максимумов на старте сессии, российский фондовый рынок перешел к коррекции. В итоге ведущие индексы закрылись вблизи дневных минимумов. Индекс МосБиржи финишировал на отметке 2739,28, потеряв 0,69%, тогда как РТС просел на 0,44% -- до 1341,05. На зарубежных площадках превалировали негативные настроения, в немалой степени из-за очередной порции слабой китайской статистики. В мае рост

промышленного производства в КНР замедлился до 5% г/г, что стало

минимальным за последние 17 лет значением.

Неудивительно, что отчет усилил беспокойство инвесторов по поводу

состояния второй по величине экономики в мире, которая находится в торговой конфронтации с Вашингтоном. На этом фоне восстановления нефтяных котировок оказалось недостаточно, чтобы удержать наш рынок на плаву. Впрочем, во многом откат был обусловлен желанием инвесторов зафиксировать прибыль и снять перекупленность на привлекательных уровнях перед наступлением выходных.

В пятницу доллар резко укрепился против своих конкурентов, отыгрывая неожиданно сильные данные по американским розничным продажам, которые снизили опасения снижения ставки ФРС. Но это не помешало рублю обновить трехнедельные максимумы в районе 64,18 руб. По итогам сессии пара доллар/рубль закрылась на отметке 64,43 руб., потеряв за день 0,2%. Помимо восстановления нефтяных котировок, нашу валюту поддержало снижение ставки Банком России, которое привлекло инвесторов к покупкам рублевых активов на ожиданиях дальнейшего смягчения политики.

Однако это не помогло РТС удержаться от падения. Примечательно, что другие активы развивающихся стран тоже понесли потери, причем третий день кряду. В этом контексте российский рынок выглядит лучше своих коллег по EM-сегменту. Но если настроения игроков не улучшатся, в ближайшее время может возрасти риск более глубокой коррекции наших индексов. Помимо геополитики, на предстоящей неделе инвесторы будут следить за сигналами от Федрезерва, заседание которого завершится в среду. Более мягкая позиция регулятора способна поддержать рисковые активы, включая российские индексы.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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