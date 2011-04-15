Рынок нефти остается под влиянием противодействующих факторов

Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку 60 долларов за баррель. В итоге Brent вернулась в район 62, но на недельных графиках осталась на отрицательной территории.

Одним из ключевых факторов отскока котировок послужила геополитика. Трейдеры вернулись к покупкам фьючерсов после новостей о нападении на танкеры в Оманском заливе, вызвавших опасения по поводу перебоев в поставках из-за сомнений в безопасности судоходства на одном из главных международных маршрутов. Вашингтон обвинил в инциденте Иран, который в свою очередь опроверг эти предположения. Дальнейшее обострение обстановки на этом фронте способно подогреть дальнейший рост цен и хотя бы на время отвлечь инвесторов от страхов, связанных с потенциальным влиянием торговых войн на мировой спрос.

При этом ограничил рост котировок свежий прогноз МЭА, который предполагает снижение спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки – до 1,2 млн. При этом агентство ожидает роста поставок черного золота из стран не-ОПЕК на 1,9 млн баррелей в сутки.

В ближайшей перспективе на рынке продолжат фигурировать противодействующие факторы, которые обусловят сохранение повышенной волатильности. Многое будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке и общем отношении инвесторов к риску. Угасание надежд на заключение торговой сделки между США и Китаем способно сыграть против Brent, а значит, уровень 60 долларов остается под угрозой.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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