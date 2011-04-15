Утренний рост акций – не повод для среднесрочных покупок

В пятницу российский рынок акций потерял по итогам дня 0,7%. Никаких особо серьезных причин для снижения не было, но инвесторы отыграли как отрицательную динамику американских площадок, так и технический фактор – Индекс Мосбиржи уперся в верхнюю границу восходящего канала.

Сейчас локальная перекупленность частично снята, и есть все шансы на возобновление небольшого роста, тем более что внешний фон этому благоприятствует. Пока фьючерсы на основные американские индексы прибавляют чуть менее 0,2%. Выше 62 долларов за баррель закрепилась нефть, и не исключены попытки ее дальнейшего роста в течение дня.

Поэтому сегодня мы ждем открытия рынка небольшим ростом, в районе 0,2%. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона, и, прежде всего, от притока денег на рынок. Именно последний фактор является основным в динамике котировок российских бумаг. Однако в любом случае мы не рекомендуем формировать среднесрочные портфели. С прохождением дивидендного сезона отечественный рынок значительно потеряет свою привлекательность и сильные просадки более чем вероятны.

Если позитивный сценарий реализуется, смотрим на Сбербанк, который возобновит попытки закрыть дивидендный гэп. Для этого ему очень важно пройти отметку 241 руб.

Осторожность следует проявлять с бумагами металлургов, на которые будет давить сильный рубль. Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции НЛМК, а завтра – ММК. В такие дни динамика бумаг непредсказуема – может быть как существенный рост из-за покупок акций под дивиденды, так и снижение за счет преобладания продаж из-за нежелания идти на дивидендный гэп.

Пора прикрывать шорты по «Роснефти», которая последнее время выглядит хуже рынка, и вполне способна приостановить падение как из-за разворота цен на нефть, так и из-за близости отметки 400 руб за акцию.

Нефть с утра торгуется близко к локальному сопротивлению на уровне 62,5 доллара за баррель. Его пробитие откроет дорогу на следующую цель – 63,8, а потом и 67 долларов. Большинство фундаментальных факторов говорит в пользу продолжения роста, но все их может запросто перечеркнуть очередная «медвежья» атака на котировки со стороны каких-то крупных игроков. Такие распродажи мы часто видим последние дни в период работы американских фондовых площадок.

Рубль находится в зоне сопротивления дальнейшему росту - 64,1-64,3 руб за доллар. Скорее всего, сегодня с утра мы увидим попытки тестирования отметки 64. При позитивном исходе пара доллар-рубль откроет себе дорогу в район 63,6, но для такого движения нужны новые драйверы, которых сегодня на горизонте не видно.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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