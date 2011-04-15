Российские активы становятся чувствительнее к сигналам извне

После попыток определиться с вектором движения и неоднозначной динамики в течение дня с оглядкой на нестабильный внешний фон, российские фондовые индексы закрылись с небольшим понижением. Наш рынок начал проявлять чувствительность к нервозности мировых инвесторов, что отчасти связано с признаками перекупленности – оба ведущих индекса продолжают торговаться неподалеку от максимумов, обновленных в минувшую пятницу. По итогам сессии индекс МосБиржи обосновался у отметки 2734,31, просев в пределах 0,2%, а РТС снизился на символическую 0,01% - до 1340,90.

Рубль тем временем успел отправил доллар к новым минимумам, все ближе подталкивая американскую валюту к отметке 64 руб. Причем «россиянин» продолжил наступление, невзирая на возобновление распродаж на рынке нефти. Отчасти эта стойкость объясняется начавшимся в стране налоговым периодом, отчасти – сохраняющейся привлекательностью российских активов в целом, в том числе в глазах иностранных инвесторов. В целом же торговая активность невысокая из-за приближающегося заседания Федрезерва. В контексте этого события фактор риска для рубля – недостаточно голубиная риторика Центробанка в сравнении с ожиданиями участников рынка. При сохранении устойчивых позиций нашей валюты пробой уровня 64 руб. – лишь вопрос времени.

После двух дней восстановления нефтяные котировки возобновили снижение. Brent снова занырнула под отметку 60 долларов за баррель и, похоже, пытается нащупать новую зону комфорта в районе психологического уровня. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры по-прежнему предпочитают избавляться от фьючерсов на росте. Это говорит о том, что на рынке перевешивают опасения за перспективы мирового спроса, которые затмевают даже поступающие намеки на продление сделки ОПЕК+. Учитывая такие пессимистичные настроения, для полноценного и

более устойчивого отскока игрокам потребуется мощный бычий катализатор, которых пока не наблюдается на горизонте.

В свете нестабильного поведения инвесторов на зарубежных площадках, тенденции к ослаблению цен на нефть и перекупленности российских индексов, краткосрочные понижательные риски для них возрастают. Но при сохранении текущих обстоятельств угрозы существенной просадки пока нет, а на вторую половину недели настроения сформируют итоги заседания Федрезерва.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







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