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18.06.2019

Глобальные рынки находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва

Начало недели на глобальных рынках проходит в слабоактивном режиме. До ключевого события недели – публикации итогов заседания Федрезерва – осталось около полутора суток, и участники рынка в большинстве своем находятся в ожидании этого события. Как мы говорили ранее, июньское заседание будет сопровождаться обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям, следовательно, любые изменения «точечной диаграммы» будут приковывать весомое внимание. При этом мы вновь напомним, что на текущий момент рынки уже в серьезной степени заложились на скорое снижение ставок – так, согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 80% уже на июльском заседании
Тема торговых противоречий между США и Китаем пока временно отошла на второй план, тем не менее, полностью с радаров не пропала. Отношения между странами остаются напряженными, а отдельные представители бизнеса дают свои оценки, как их компании пострадают от торгового и санкционного конфликта. Так, основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй накануне публично заявил, что компания готовится к падению поставок смартфонов за рубеж на 60% с учетом запрета на предоставление обновлений для Android и приложений Google, соответственно, выручка может сократиться на 30 млрд долл. в ближайшие два года. Китайские государственные СМИ также обвиняют Штаты и в поддержке протестных настроений в Гонконге, что вряд ли серьезно влияет на вероятность успешных торговых переговоров, но оказывает локальное давление с точки зрения сантимента. Продолжаем считать, что, как минимум до саммита G-20 в Осаке (28-29 июня) прорывных заявлений относительно перспектив торговой сделки между странами не будет, а риторика сторон на саммите, возможно, позволит сделать предположения на более длительный горизонт.
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал локальное снижение на 0,2%, причем внутри индекса динамика в последние дни явно не однородна. В большинстве случаев в лидерах находятся акции с привлекательной дивидендной доходностью (в первую очередь энергетический сектор, отчасти – строительный). Из отдельных историй отметим, что сегодня дивидендная отсечка в акциях НЛМК (уже сегодня акции компании будут торговаться без дивидендов). До заседания Федрезерва ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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