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18.06.2019

Нефтяной рынок подавлен

Понедельник выдался неудачным для рынка нефти. Попытки продолжить недавний подъем обернулись неудачей – на росте Brent привлекла продажи и снова скатилась под отметку 60 долларов за баррель, зафиксировав приличные внутридневные потери.
Геополитический фактор в виде напряженности на Ближнем Востоке не оказывает рынку должной поддержки. Это говорит о том, что инвесторы озадачены ухудшением фундаментальных условий на рынке. Запасы растут во всех ключевых регионах, как в странах-потребителях, так и в экспортирующих экономиках. К слову, в прошлом месяце совокупные запасы нефти увеличились примерно на 40 млн баррелей, превышая уровни 2018 года более чем на 90 млн баррелей, тогда как запасы в странах ОПЕК превысили уровни ноября прошлого года.
Добавим сюда беспокойство участников рынка по поводу охлаждения мирового спроса на черное золото из-за торговых войн, подрывающих рост мировой экономики, и картина складывается действительно тревожная. Таким образом, в краткосрочной перспективе настроения инвесторов, по всей видимости, будут оставаться подавленными. В пользу негативного сценария говорит и техническая картина – в последнее время попытки Brent прорваться к отметке 63 доллара приводят к откату, а целостность ключевого уровня 60 долларов неоднократно нарушалась.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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