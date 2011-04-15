На рынке акций ждем продолжения боковика

Рынок акций потерял вчера около 0,2% по Индексу Мосбиржи на безыдейной Америке и начавшей падать ближе к вечеру нефти.

Сегодня опять на мировых площадках все спокойно, крупные инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. Скорее всего, ставка будет оставлена неизменной, но риторика регулятора смягчится, и мы можем услышать намеки на снижение ставки в начале осени.

Нет никаких интересных и внутренних идей. Поэтому мы ждем продолжения боковика на рынке акций с тенденцией к небольшому снижению из-за дивидендных гэпов и слабой нефти.

По нефти картина остается прежней: попытки роста в течение дня и снижение с открытием американской фондовой сессии. Похоже, крупные американские фонды продолжают продажу нефти, но делают это в последние дни менее агрессивно, чем пару недель назад. По-прежнему сильной поддержкой для нефти остается отметка 60 долларов за баррель, а целью роста – 67 долларов. В последние дни, болтаясь чуть выше 60 долларов, нефть сняла сильную перепроданность и теперь технически готова к новому серьезному движению. Вот только поводов для него нет.

Практически без изменений закончил вчера торги рубль – зона поддержки в паре с долларом 64,1-64,3 осталась даже серьезно не протестированной. Сегодня для российской валюты внешний фон позитивен, и она имеет все шансы попробовать на прочность этот диапазон: с утра пара евро-доллар пытается нарисовать отскок от отметки 1,12, а Индекс доллара теряет более 0,1%.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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