Эйфория мировых инвесторов подбодрила рынок РФ

После первоначальных попыток развития коррекции, российские фондовые индексы рванули на север во второй половине дня вслед за мировыми площадками. В результате ведущие отечественные индексы отскочили от недельных минимумов и вернулись к вершинам. РТС, который в моменте обновил 5-летний максимум, прибавил 1,37% и закрылся на отметке 1359,23. Индекс МосБиржи не смог покорить очередной исторический рекорд из-за валютного фактора, хотя подрос внутри дня на 1% - до 2761,69.

Массовое возвращение интереса к риску было спровоцировано двумя

ключевыми факторами. Изначально настроения инвесторов подпитал Драги, который указал на возможность дальнейшего снижения ставки, если того потребует ситуация в регионе. Таким образом, к ожиданиям смягчения политики в США добавилась более мягкая риторика ЕЦБ, что, безусловно, порадовано рисковые активы. Напомним, сегодня завершается двухдневное заседание ФРС, которое определит дальнейший тон мировых рынков. Еще одним, не мене важным бычьим катализатором послужило сообщение Трампа о

предстоящем диалоге с китайским лидером на саммите Б-20 в конце этого месяца.

Благодаря повсеместному ралли в сегменте высокодоходников, включая валюта развивающихся рынков, рубль неплохо прибавил в весе. Доллар сполз под отметку 64 руб. и обновил почти двухмесячный максимум в районе 63,87 руб., просев за день почти на 0,3%. Евро/рубль тоже достигла минимумов второй половины апреля на отметке 71,50 руб. после уверенного пробоя психологической отметки 72 руб. Однако реакция на мягкие комментарии Драги выглядела излишне эмоциональной, а значит, в краткосрочной перспективе пара может снова нацелиться на уровень 72 руб., особенно если доллар подвергнется распродажам после заседания ФРС.

Российские индексы, которые пытались развить нисходящую коррекцию, вероятно, продолжат укрепляться как минимум в первой половине торгов среды на существенном улучшении внешнего фона, в том числе благодаря восстановлению котировок нефти. Однако в случае появления негативных факторов извне медвежья коррекция может оказаться довольно агрессивной.

Дальнейшая динамика нашего рынка определится тоном Федрезерва.





Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"



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