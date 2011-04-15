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19.06.2019

Решение ФРС может стать драйвером роста

На фондовом рынке возобновился рост. Закрытие индекса Мосбиржи было максимальным за все время. Лидерами роста стали акции Россетей (+5,03%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции НЛМК (-3,55%). Пара USD/RUB впервые с середины апреля опустилась ниже отметки 64,00.
Заявления президента США взбодрили рынок. Шансы на подписание торгового соглашения между США и Китаем возрастают. Это позитивный сигнал для американского фондового рынка. Рост на внешних сырьевых и фондовых площадках может стать драйвером для продолжения ралли в России. Нефть отскочила от психологической отметки $60 за барр., что обусловило укрепление рубля. Растут цены на драгоценные и промышленные металлы. Лидерами могут стать бумаги Полюса, ГМК, Алросы.
В фокусе заседание ФРС. Лучшим вариантом, на мой взгляд, будет решение сохранить ключевую ставку и снизить ее в скором времени. Марио Драги вчера решил сыграть на опережение и выразил готовность снижать ставку ЕЦБ и возобновить программу количественного смягчения. Это можно считать элементом торговой войны между США и ЕС. Но позиции Драги видятся слабыми, война вряд ли будет поддержана в Европе. Заявление Драги ударило лишь по евро, курс этой валюты к доллару упал ниже 1,12. Однако шансы на снижение ставок в Европе, ка мой взгляд, низкие, словесные интервенции главы ЕЦБ лишь укрепят переговорные позиции США. Реакция на итог заседания ФРС, по моему мнению, будет позитивной, рынки прибавят 1-2%. В России это будет отыгрываться на следующий день и на вечерней сессии срочного рынка.
Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может достичь 2800 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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