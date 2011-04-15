Вчера индекс МосБиржи вырос на 1%. Один день роста «перекрывает» два предыдущих дня снижения - делаем вывод что рынок сильный. И коррекция, которую я жду вряд ли будет сильной. На китайском фондовом рынке мы также видим позитивные тенденции - апрельское падение сменилось майской стабилизации, а в июне мы наблюдаем как «быки» пытаются сформировать восходящий тренд. Несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с торговой войной развивающиеся рынки растут. После разочаровывающего майского отчёта о занятости в США инвесторы проверили в то что ФРС США в этом году три раза понизит процентные ставки. Для развивающихся стран это хороший сценарий, а для банковского сектора США плохой. В ноябре следующего года в США состоятся президентские выборы и Дональду Трампу для того чтобы переизбираться нужен растущий фондовый рынок и низкие цены на бензин. Пока все идёт по его плану. Инвесторы ожидают снижения ставки уже в июле. Также они с нетерпением ждут саммита G20 в конце месяца, чтобы узнать о прогрессе в переговорах по урегулированию торговой войны между Китаем и США. Дональд Трамп заявил, что встретится со своим китайским коллегой на следующей неделе - у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с президентом КНР. «Наши соответствующие команды начнут переговоры ещё до нашей встречи» в Японии - сказал Трамп.

Действие «противоядия от негатива» на наш рынок продолжается. Вот пример...17 июля 2014 года в Донецкой области, был сбит гражданский пассажирский самолёт. Международная следственная группа в Нидерландах сегодня объявит имена первых четырёх фигурантов дела о крушении самолёта рейса. На нашем рынке по этом поводу тишина, хотя после этого заработает уголовный суд и Российская Федерация как государство к ответственное за сбитие малайзийского самолёта «получит» пакет санкций и новые иски от родственников. Далее возможен арест счетов наших компаний за рубежом потому что Россия не признает результатов расследования. Я политикой не занимаюсь, но после того как Россию не допустили к расследованию стало понятно на кого повесят вину за сбитый самолёт. Ещё пару лет назад наш фондовый рынок был «замешен» на политике и подобные события заставляли инвесторов нервничать. А аналитики были как политологи. А сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону - сильный приток средств инвесторов на рынок ОФЗ перемелет любой политический негатив как... голландская мельница.

После «очень хорошего телефонного разговора» Трампа и Си Цзиньпина цены на нефть выросли. Кроме того, СМИ сообщили о внеплановом сокращении добычи нефти Саудовской Аравией. Саудовская Аравия попросила и других производителей ограничить добычу - теперь участники рынка уверены в продлении ОПЕК сделки по ограничению добычи. Вероятно заседания ОПЕК и ОПЕК + пройдут в период с 28 июня по 2 июля.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»







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