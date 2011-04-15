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19.06.2019

Оправдает ли ФРС США оптимистичные ожидания рынка?

Во вторник трейдеры на рынке акций проявили оптимистичный настрой, что соответствовало внешнему фону – ожидания указаний на смягчение денежной политики ФРС США и обещание президента США встретиться с лидером КНР на саммите G-20 (28-29 июня) обеспечили восходящую динамику по мировым фондовым индексам. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали АФК Система (AFKS, +3.1%), ММК (MAGN, +2.6%), Транснефть (TRNFP, +2.3%), Северсталь (CHMF, +2.1%).
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 12.0%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 11.4%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 6.3%.
Фондовые индексы США повысились на 1.0% - 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается рост.
Сегодня в начале торгов возможно сохранение восходящей динамики по российским фондовым индексам на фоне улучшения обстановки на мировых рынках акций в целом. Вопрос, ответ на который может быть получен уже сегодня вечером – оправдает ли ФРС США оптимистичные ожидания рынка в отношении перспектив денежной политики? Решение по базовой процентной ставке будет объявлено в 21:00 мск, пресс-конференция Дж. Пауэлла начнется в 21:30 мск. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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