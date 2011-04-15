Российский рынок может начать торги нейтрально

Большинство основных западных индексов завершило вторник мощным ростом. Причиной стали заявления Трампа о планируемой встрече с лидером Китая, и слова Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении политики ЕЦБ. На фоне общей эйфории вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,00%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,37%. Среди лидеров роста – «Система» (+3,09%) и «ММК» (+2,6%). Американский Dow 30 вырос при этом на 1,35%. Утром среды индексы стран АТР дружно росли на 1,1-2,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2927 п., на 0,03% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Похоже, что азиатские рынки отыгрывают прилив вчерашнего оптимизма на Западе. Российский рынок, поглядывая на утреннюю корректировку нефтяных цен, может начать торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2735-2790 пунктов, по индексу РТС — 1345-1375 пунктов.

После снижения в понедельник, во вторник черное золото перешло к росту, хотя и не сразу. Торги стартовали с $60,2 за баррель марки Brent, и успели снизиться к полудню к $59,5. Затем президент США Дональд Трамп заявил о планах встречи с главой КНР Си Цзяньпинем в рамках форума G20. Инвесторы оценили это, как признак возможной разрядки в торговой войне. Начался рост рисковых валют и валют развивающихся стран, фондовых индексов и цен на сырье, включая нефть. Цена поднялась до $62,3, хотя к самому концу дня скорректировалась к $61,7. Отчасти цену нефти поддержал и отчет Американского нефтяного института, который показал снижение запасов нефти за неделю на 0,8 млн баррелей после роста на 4,9 млн баррелей неделей ранее. Утром среды нефть торговалась с небольшим понижением, вблизи $61,5. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,9-62,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-63,3. Сегодня своей статистикой по изменению запасов нефти поделится Управление энергетической информации США. Эксперты ожидают их снижения на 2,0 млн баррелей после роста на 2,2 млн баррелей неделей ранее.

Вслед за рынком нефти вчера заметно укрепился и рубль. Причиной стал общий рост спроса на активы стран с формирующимися рынками, после «голубиных» заявлений Марио Драги и примирительных по отношению к Китаю слов Дональда Трампа, да и рост нефти не стоит сбрасывать со счетов. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,0200 руб. (-30 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,7000 руб. (-45,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1220 до 1,1190 после слов главы ЕЦБ о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики. Не фоне утренней стабилизации нефтяных цен, торги рублем начнутся сегодня нейтрально. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,4-64,7 руб., для европейской валюты — 71,0-72,4 руб. Внимание валютных рынков сегодня будет приковано к решению ФРС по ставке, на котором вряд ли что изменится, и, что более важно, к последующему заявлению американского регулятора, на котором могут прозвучать намеки на его дальнейшие планы по ставке.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»











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