Сигналы от ФРС подогревают интерес к риску

В среду не обошлось без очередного рывка российских индексов к свежим максимумам. В случае с индексом МосБиржи это был новый исторический рекорд с последующим закрытием в минусе на 0,09%, у отметки 2759,12. РТС обозначился на свежих 5-летних вершинах, финишировав на уровне 1361,14, с повышением на 0,14%. После первоначальной эйфории на позитивных твитах Трампа о предстоящей встрече с китайским лидером, интерес к риску несколько ослаб, что во многом было связано с тревожным ожиданием итогов заседания ФРС.

Американский Центробанк ожидаемо оставил ставки без изменений, но при этом внес несколько коррективов в свое сопроводительное заявление. Инвесторы обратили внимание на то, что регулятор убрал из текста фразу о «проявлении терпения», а также указал на возросшую неопределенность в вопросе роста ВВП и инфляции. Кроме того, Буллард проголосовал за снижение стоимости кредитования.

Точечная диаграмма показала, что медианный прогноз не предполагает изменений ставки до конца года, тогда как Пауэлл в ходе пресс-конференции дал понять, что аргументы в пользу перехода к смягчению политики присутствуют. В целом риторика банка оказалась мягкой, но не настолько, как ожидали инвесторы. Тем не менее, итоги заседания подогрели интерес к риску, о чем свидетельствует позитивная динамика индексов Уолл-стрит.

На этом фоне сегодня фондовые индексы РФ могут возобновить рост и

обновить максимумы, отыгрывая рост ожиданий снижения стоимости

кредитования в США. Дополнительным фактором поддержки способны послужить итоги аукциона Минфина, который вчера предложил инвесторам 20-летние рублевые облигации. Спрос на бумаги превысил предложение втрое. Сдерживающим фактором для рынка РФ станет нефть, которая продолжает привлекать продажи на попытках роста.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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