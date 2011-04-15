ФРС расчистил себе дорогу к снижению ставок на ближайших заседаниях

Нельзя сказать, что вчерашние итоги заседания регулятора принесли масштабные сюрпризы, но по его окончанию участники рынка еще больше уверились в скором снижении ставок. В тексте сопроводительного заявления теперь больше не фигурирует формулировка о терпении в отношении дальнейшего монетарного курса, и заменена она на обещание действовать уместным образом для поддержания экономического роста.

Также изменились прогнозы FOMC по дальнейшей динамике ставок. Если в марте «точечная диаграмма» показывала, что ни один член регулятора не ожидал снижения ставок в этом году, то сейчас эта идея поддерживается почти половиной представителей. Из 17 членов FOMC один ожидает повышения ставки в этом году, восемь прогнозируют сохранение ее неизменной, один выступает за понижение ставки на 25 пунктов, и семь – за понижение сразу на 50 пунктов. Что касается макропрогнозов, то оценка ожидаемых темпов роста экономики в этом году оставлена без изменения (2,1%), а на следующий год локально повышена с 1,9% до 2%. Прогноз по безработице на 2019-2020 гг. снижен с 3,7% и 3,8% до 3,6% и 3,7% соответственно. Оценка базовых расходов на потребление (Core PCE) в 2019 г. снижена с 2% до 1,8%.

Ожидать еще более заметного смягчения риторики от регулятора вряд ли было рационально (все же пока большая часть статистики хоть и демонстрирует замедление, но не выглядит катастрофической, а рисковые активы и вовсе торгуются вблизи исторических максимумов). Согласно фьючерсам на ставку, рынок на данный момент оценивает вероятность ее снижения на следующем заседании в конце июля в 100% (на наш взгляд, оценка явно завышена). В последние пару недель инвесторы получили подтверждение того, что в случае ухудшения экономического состояния (получения негативных данных макростатистики) крупнейшие центральные банки незамедлительно придут на помощь, что пока поддерживает риск-аппетит на рынках. Следующим принципиально важным событием для инвесторов станет саммит G-20 в Осаке (28-29 июня), где, возможно, хотя бы частично прояснится вопрос торговых противоречий между США и Китаем.

Российский рынок акций в последние несколько сессий консолидируется вблизи отметки в 2750 пунктов. При этом дивидендный сезон в самом разгаре, и отсечки в ряде компаний оказывают техническое давление на индекс. Так, сегодня уже без дивидендов начинает торговаться ГМК НорНикель (влияние на индекс составит около 8,5 пунктов). Считаем, что позитивный внешний фон пока способен компенсировать влияние дивидендных отсечек для индекса.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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