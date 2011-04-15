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21.06.2019

Курс USD/RUB опустился ниже 63

В четверг на фондовом рынке преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи привычно обновил максимум. Лидерами роста стали акции ФСК ЕЭС (+4,91%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции ГМК Норникеля (-4,33%). Пара USD/RUB впервые за 11 месяцев снижалась ниже отметки 63, а евро – ниже 71.
Рубль продолжает укрепление. После заседания ФРС доллар пошел вниз к основным валютам. Это привело к росту цен акций и сырьевых товаров, нефть подскочила выше $64,5. С одной стороны, у рубля нет потенциала для заметного укрепления. Этому препятствуют различные факторы, в целом отток капитала сейчас уравновешивает приток средств от экспорта. Но и бежать из рублевых бумаг инвесторы не собираются. Доходность гособлигаций США вчера упала ниже 2%, в связи с этим инвесторы увеличивают спрос на валютные активы на развивающихся рынках. Доходность операций carry trade, которая превышает 11%, создает спрос на ОФЗ и инструменты денежного рынка. Вчера также размещались еврооблигации с доходностью около 4,5%. Спрос на долларовые облигации на этом уровне также высок, но из-за низких инфляционных рисков не стоит ожидать перетока из рублевых облигаций. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в коридоре 62-65,5 до августа.
Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может достичь 2800 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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