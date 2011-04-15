Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест":

Вчерашняя сессия принесла нашему фондовому рынку новые рекорды, которые ведущие индексы успели переписать неоднократно. Настроения инвесторов на мировых площадках уже походят на эйфорию, и это неудивительно, учитывая синхронное смягчение риторики ключевых Центробанков. В предвкушении притока «дешевых денег» и повышения уровня ликвидности, глобальные рынки

набирают обороты, и отечественные индексы не отстают.

По итогам сессии индекс МосБиржи, который показал более скромную

динамику из-за валютного фактора, расположился на отметке 2780,20, набрав 0,76%. РТС, вдохновленный рекордами рубля, подскочил на 2,21% - до 1391,21. Рубль обновил долгосрочные максимумы против бивалютной корзины, отправив доллар под отметку 63 руб. впервые почти за год. На стороне «россиянина» практически все факторы: налоговый период, ослабление доллара, смягчение тона Центробанков и как следствие рост привлекательности рисковых активов, а также восстановление цен на нефть. На данном этапе рубль уже выглядит перекупленным и рискует навлечь фиксацию прибыли.

Вслед за ЕЦБ и Федрезервом, на дополнительные стимулы намекнул Банк Японии, примкнув к ключевым регуляторам, которые в последнее время демонстрируют озабоченность неопределенностью и рисками для мировой экономики, не в последнюю очередь из-за торговых войн, которыми увлекся Трамп. К слову, на этом фронте ситуация тоже улучшилась, по крайней мере, у инвесторов появилась хотя бы какая-то надежда на возобновление диалога между двумя крупнейшими странами мира. Сочетание таких мощных факторов закономерно подогревает повсеместный спрос на рисковые активы.

Однако текущее ралли несет в себе опасность. Речь идет в том числе о российском рынке, который уже прилично перегрет, а значит, при любом удобном моменте инвесторы могут ринуться фиксировать прибыль на привлекательных уровнях. К примеру, если сегодня на мировых площадках активность покупателей угаснет или котировки нефти возобновят ход на юг, отечественные индексы могут перейти в режим коррекции, тем более это будет выглядеть актуально перед наступлением выходных.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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