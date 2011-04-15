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21.06.2019

Существенная часть позитива уже заложена в текущие цены

Фондовые рынки вчера продолжили демонстрировать позитивную динамику, отыгрывая смягчение риторики регуляторов (ФРС и ЕЦБ) на этой неделе. Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги ростом на 0,8-1%, а индекс S&P 500 сумел обновить исторический максимум. Ожидания скорого снижения ставки ФРС явно превалируют, а фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, из них 24% - за снижение ставки в июле сразу на 50 пунктов. На данный момент явных поводов для столь весомого снижения мы не видим – американская экономика подает сигналы к замедлению (хотя бы на уровне PMI индексов), но говорить об их драматичности, вероятно, было бы преувеличением, а рисковые активы и вовсе торгуются на исторических максимумах. Однако мы помним, что следующего заседания еще почти полтора месяца, и за это время состоится саммит G-20, что, возможно, в некоторой степени прояснит перспективы торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, а также будет опубликован большой ряд значимой макростатистики.
Уже сегодня весомое внимание участников рынка может уделяться предварительным индексам деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США. При этом реакция рынка на статистику может быть неоднозначной – с одной стороны слабые данные подтвердят уверенность в замедлении экономического роста, но в то же время увеличат вероятность стимулов со стороны центральных банков. Ключевым же событием ближайшей пары недель, вероятно, остается саммит G-20 в Осаке (28-29 июня), на котором состоится встреча между лидерами США и Китая.
Российский рынок акций вчера вместе с мировыми индексами демонстрировал тенденцию к росту – индекс Мосбиржи прибавил 0,8%, достигнув отметки в 2780 пунктов. Не помешало росту акций и заметное укрепление российского рубля (пара доллар/рубль впервые с августа прошлого года опустилась ниже отметки в 63 руб/долл.). При текущем валютном курсе внутренние секторы нам представляются более предпочтительными. При этом в целом российский рынок акций выглядит как минимум локально перегретым. В базовом сценарии ожидаем постепенного отката индекса в район 2750 пунктов



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


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