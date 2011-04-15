Небольшая коррекция рынку акций и рубля не повредит

Вчера ралли на мировых рынка продолжилось в ожидании снижения ставки ФРС США. Не остались в стороне от мировой тенденции и мы: Индекс Мосбиржи вырос на три четверти процента, а рубль укрепился более чем на процент.

Причем рублевый индикатор нашего фондового рынка закрылся совсем рядом с верхней границей восходящего канала, а пара доллар-рубль – вблизи зоны поддержки 63,5-63,7.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются пока в 0,3-процентном минусе, никак не может сделать очередной рывок вверх и нефть. В таких условиях открытие торгов мы ожидаем в легком минусе, и если внешний фон не улучшится, то фиксация прибыли может продолжиться.

Однако поводов для серьезных распродаж нет, скоро рынки начнут отыгрывать приближающийся саммит «Большой двадцатки», где будет если не прорыв в решении торговых споров между США и Китаем, то хотя бы оптимистичные заявления по этому вопросу. Поэтому шортами увлекаться не стоит, время для них еще не пришло.

Продолжается взлет золота, которое с утра вновь прибавляет более процента. Но покупать металл сейчас страшно – налицо явная краткосрочная перекупленность. А вот акции «Полюса» стоит продолжать удерживать.

Резко, более чем на процент, упали котировки никеля, на что акции «Норникеля» отреагируют снижением. На какое-то время желание закрыть дивидендный гэп в бумагах компании будет отложено.

Растущее золото будет играть в пользу рубля из-за большой, и постоянно увеличивающейся, доли драгметалла в золотовалютных резервах России. С другой стороны, ослабление доллара на мировом рынке пока прекратилось. Так, пара евро-доллар никак не может закрепиться выше отметки 1,13. Поэтому далеко не факт, что сегодня рубль продолжит восхождение и в паре с долларом сможет уйти ниже 63,5.

Рост рубля негативен для акций экспортеров и позитивен для компаний, ориентированных на внутренний рынок. Поэтому смотрим за «Магнитом» и особенно за Сбербанком, акции которого на просадках стоит докупать с целью движения бумаги в район 250 руб.

По-прежнему ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель. Все говорит о том, что на рынке сырья начался восходящий тренд. К тому же в последние дни мы не наблюдаем агрессивных продаж нефтяных контрактов со стороны каких-то крупных игроков в период работы американской фондовой секции.

Однако на нашу «нефтянку» будет давить такой фактор, как низкая цена нефти в рублях и потери от загрязнения нефтепровода. Нужно быть готовым, что нефтяные компании покажут относительно слабые финансовые результаты за 2-й квартал. Поэтому покупать нефтянку стоит лишь спекулятивно, но сегодня для этого неподходящий день.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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